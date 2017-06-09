На площади Киевского вокзала загорелся склад

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В Москве рядом с Киевским вокзалом загорелись складские помещения. На месте ЧП работают пожарные, в районе вокзала сильное задымление. Информация о пострадавших не поступала.

Склад загорелся на площади Киевского вокзала в Москве, говорится в сообщении столичного ГУ МЧС России.

Пожар возник по адресу Киевская улица, дом 7 в двухэтажном здании, приспособленном под складские помещения.

Прибывшие на место возгорания пожарные и спасатели приступили к тушению. Информация о пострадавших не поступала. Что именно горит на складе, еще не установлено.

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