СКР возбудил еще 6 уголовных дел об обстрелах на Украине

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Следственный комитет России возбудил еще шесть уголовных дел в связи с обстрелами населенных пунктов на юго-востоке Украины. В СКР напомнили, что совершенные в Донбассе военные преступления не имеют срока давности, и все виновные понесут ответственность вне зависимости от званий и должностного положения.

Следственный комитет России возбудил еще шесть уголовных дел по фактам обстрелов населенных пунктов на юго-востоке Украины. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"Сегодня Главным следственным управлением СК России возбуждено еще 6 уголовных дел", - сказала она.

Дела возбуждены по статье об применении запрещенных средств и методов ведения войны. По данным следствия, в период с 31 мая по 5 июня 2017 года украинские военные проводили артиллерийские обстрелы гражданских объектов в поселках Крутая Балка Ясиноватского района, Старомихайловка, Трудовские, в городе Ясиноватая, а также по улице Луговой в Донецке. По словам Петренко, в результате обстрелов пострадали семь человек. Всего же, по данным СКР, с начала мая 2017 года на юго -востоке Украины погибли не менее четырех мирных граждан, ранения получили 26 человек, в том числе ребенок.

Петренко отметила, что СКР продолжает документировать преступления, совершенные украинскими военнослужащими, которые игнорируются властями Украины. По фактам обстрелов в Донбассе возбуждено более 50 уголовных дел в 2017 году. Почти 100 человек привлекаются к уголовной ответственности, из которых 47 человек - представители вооруженных сил Украины. Заочно арестованы 12 человек. Некоторые из них объявлены в международный розыск.

"Упивающимся собственной безнаказанностью украинским силовикам, следует помнить, что преступления против мира и безопасности человечества не имеют срока давности, и виновные вне зависимости от званий и должностного положения непременно понесут ответственность за совершенные преступления", - заявила Петренко.

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