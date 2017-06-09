Собянин посетил крупнейшее столичное производство бытовых систем отопления
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Большинство московских квартир обогревают приборы, произведённые в нашем же городе. Значительную часть радиаторов выпускают под маркой "Сантехпром". Предприятие, расположенное на востоке столицы, в пятницу посетил мэр Москвы. Он отметил, что у завода большие перспективы, в том числе благодаря поддержке властей. Сергей Собянин также добавил, что "Сантехпром" в ближайшее время имеет все шансы стать приоритетным инвестпроектом.
Столичное ЖКХ начинается в промзоне района Гольяново. Ведь каждый пятый отопительный радиатор, установленный в московских квартирах, произведен заводом "Сантехпром". Крупнейшее предприятие с почти 60-летней историей в наши дни не выживает, а успешно работает, передает "ТВ Центр". Во многом благодаря взаимовыгодной кооперации с городом.
"Московские предприятия, которые традиционно находились на территории Москвы, многие из них, к сожалению, прекратили свое существование, но многие продолжают работать, и мы их поддерживаем. Одно из таких предприятий – "Сантехпром", которое производит радиаторы, тепловые приборы для отопления, которые находятся в сотнях тысяч московских квартир и исправно работают", - заявил Собянин.
Город помогает субсидиями и льготами. Несколько лет назад "Сантехпром" получил более 11 миллионов рублей как возмещение части затрат на новое оборудование. И вот результат. По конвейерной ленте едут только отштампованные корпуса отопительных конвекторов. Энергоэффективные отопительные приборы приходят на смену старым чугунным батареям.
Однако "Сантехпром" - это не просто радиаторный завод. Здесь производственная площадка широкой линейки материалов и комплектующих для строительства и ремонта. Общее количество наименований переваливает за полторы тысячи. Кроме того, на базе предприятия - исследовательская лаборатория и даже учебный комплекс. В отдельно стоящем ангаре - полноценный макет жилого многоквартирного дома. Главная цель - показать желающим, в том числе и обычным собственникам, как именно в городе реализуется программа капитального ремонта.
Здесь объяснят, что такое расшивка шва. Покажут, в каком состоянии чугунные радиаторы, отслужившие свой срок. И как будет выглядеть отопление после ремонта. В центре обучают муниципальных депутатов, и представителей общественных организаций, которые потом будут контролировать выполнение в городе программы капитального ремонта. Что касается всего предприятия - впереди масштабные планы. По словам мэра, город обязательно поможет.
"Сегодня у предприятия большая программа по развитию производства, по расширению, модернизации. Город активно помогает и путем предоставления субсидий, и выдачей градостроительной документации, что позволяет серьезным образом расширить предприятие. Я надеюсь, что предприятие войдет в приоритетный инвестиционный проект, и тогда город будет более активно помогать по модернизации оборудования", - отметил Собянин.
Кооперация с городом для "Сантехпрома" будет как нельзя кстати. Ведь уже в этом году на предприятии планируют двукратно увеличить поставки продукции по программе капитального ремонта. Только для этой цели будет выпущено почти полмиллиона секций для домашних систем отопления.
Андрей Сидоренко, "ТВ Центр".
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