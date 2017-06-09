Утечек заданий из ЕГЭ по русскому языку не было

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Выпускники российских школ сдали ЕГЭ по русскому языку. Утечек заданий не зафиксировано.

Московские школьники в пятницу сдавали обязательный единый госэкзамен по русскому языку. По данным Роспотребнадзора, утечек заданий в интернет на этот раз не было, передает "ТВ Центр".

В пятницу представители ведомства сообщили, что результаты первых трех ЕГЭ этого года - по математике базового уровня, географии и информатике - будут объявлены на 4 дня раньше. Выпускники смогут узнать их через личные кабинеты на портале ЕГЭ с 10 июня.