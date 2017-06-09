Комиссия решит судьбу ветхого дома ветеранов в Подмосковье

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История фронтовика Владимира Ручкина и его супруги, о которых "ТВ Центр" уже рассказывал в программе, получила продолжение. Ветераны Великой Отечественной войны живут в ветхом доме и неоднократно обращались в местную администрацию с просьбой переселить их, но на просьбы никто не реагировал. После того как эта история попала в СМИ Следственный комитет возбудил уголовное дело, а сейчас к пожилым людям пришла межведомственная комиссия.

Представитель администрации сельского поселения Луневское заметно нервничает. Препятствует работе съемочной группы. Но после нескольких минут разбирательства сдается. Комиссия из десяти человек, осмотрев дом, должна принять решение, можно ли тут жить, передает "ТВ Центр".

Проверяют состояние кровли. Рулеткой замеряют трещины в фундаменте. Больше метра. А где-то и вовсе дыра. От бетонного основания откалываются глыбы. Комиссия несколько раз обходит дом. Но комментировать увиденное отказывается.Ветеран Великой Отечественной Войны Владимир Михайлович Ручкин в это время пьет чай и совсем не обращает внимание на гостей. Устал. В его полуразрушенный дом зачастили чиновники разного уровня.

За помощью в местную администрацию семья ветерана впервые обратилась еще 7 лет назад. Просили признать дом аварийным и переселить. Получили отписку. Смирились. Но в последние годы жить тут стало невыносимо. У Владимира Ручкина ухудшились слух и зрение, болит спина. Его жена после инсульта и вовсе не встает с постели. Внуки, которые взяли заботу о стариках на себя, 2 года назад повторно обратились к руководству сельского поселения.

Ничего конкретного в итоге не сказали. Посоветовали собрать справки, встать в очередь на получение жилья, и самим провести независимую экспертизу состояния дома. Но, как оказалось, сделать это можно только при наличии запроса от самой администрации. Долгие месяцы дело не двигалось с мертвой точки. А тут вдруг такое участие.

"Надо было доказывать своими силами, что он непригоден для проживания. А сейчас после сюжетов, после выхода всего этого в эфиры, вдруг они признали, что акты прошлые не соответствовали законодательству Российской Федерации. Теперь они все делают сами", - говорит родственница Любовь Папикян.

Навестить ветеранов приехала даже директор районного центра социального обслуживания. Внукам сложно совмещать работу и уход за пенсионерами. Просили медсестру приходить по вечерам, помогать с ужином и следить за стоянием здоровья. Но соцработники, по словам Любови Волковой, ссылаясь на занятость, так и не смог согласовать часы посещения.

Суть да дело, уже и межведомственная комиссия закончила осмотр, уходя огласив предварительные результаты. Внук Владимира Ручкина в недоумении от слов комиссии.

"Отремонтировать можно все, вы сами понимаете, но тут как? Тут бабушка лежачая. Мы не можем. Физически это все поднять надо полы, надо сделать по кругу стяжку. Надо дом поднять, чтобы залить фундамент заново. Я не считаю, что это поможет", - говорит Александр Волков.

Семья уже почти не верит в свою победу над бюрократической машиной. Владимиру Михайловичу, который во время войны прошёл всю Белоруссию, дрался с фашистами в рукопашной, раненных бойцов вывозил из под обстрелов, остается надеяться лишь на правоохранительные органы. Следственный комитет сейчас проводит проверку работы местных чиновников.

Виктор Прокушев, Павел Суменков, Александр Голубев, "ТВ Центр".