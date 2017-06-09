С начала года на железнодорожных переездах произошло 8 ДТП

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Железнодорожные пути нередко становятся местом трагедии именно из-за легкомыслия людей, которые хотят как можно быстрее попасть на другую сторону. Впрочем, игнорируют правила движения не только пешеходы, но и водители. С начала года именно по их вине на железнодорожных переездах произошло 8 ДТП.

Пробка на железнодорожном переезде в Реутове уже стала для жителей традиционным утренним ритуалом. Стоять приходится минимум 15 минут. Однако никто не лихачит и вперед всех не лезет. И так знают - движение начнется, как только проедут пригородные электрички и скоростные поезда. Лучше потратить несколько минут сейчас, чем оказаться в ДТП.

Листовки водители берут весьма охотно. Хоть и про специальную акцию от РЖД слышат впервые. Зато правила дорожного движения на переезде знают на зубок, передает "ТВ Центр".

"Мы когда разрабатывали памятку, делали акцент на столичный регион, чтобы ее просто так не смяли и не выбросили - с обратной стороны мы оставили пространство, чтобы написать свой номер телефона, если вы кого-то заблокировали, что, в принципе, актуально для Москвы", - рассказал представитель пресс-службы Московской железной дороги филиала ОАО "РЖД" Владимир Зайченков.

С начала года зафиксирован рост количества ДТП. Их уже произошло 8, что на два случая больше чем в прошлом году.

Александра Сергомасова, Юрий Тимошин, Александр Бологов, "ТВ Центр".