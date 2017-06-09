В Москве обсуждают совершенствование системы здравоохранения

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В учебном центре Боткинской больницы в пятницу собрались медики из разных стран, которые приехали в Москву на фестиваль "Формула жизни". Предметом обсуждения стало совершенствование системы здравоохранения.

В столице на форуме "Формула жизни" обсуждают совершенствование системы здравоохранения, передает "ТВ Центр". В области реформ в Москве опираются на международный опыт. Одним из ориентиров является медицина Германии - одна из лучших в мире. За последние 5 лет показатели работы системы здравоохранения в городе удалось приблизить к европейским стандартам. При сокращении коечного фонда количество госпитализаций выросло. Большинство московских хирургов освоили эндоскопические методы лечения. Реформы в здравоохранении продолжатся - в московской медицине реализуют ещё несколько новых проектов.

В московских поликлиниках уже работают 600 врачей общей практики. Это терапевты с дополнительной подготовкой в области офтальмологии, урологии, хирургии, гинекологии и кардиологии. Они способны провести более качественный первичный приём пациентов. В следующем году таких врачей будет уже около 3 тысяч.