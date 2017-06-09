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Бывший тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий возглавил "Халл Сити" из Великобритании. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба, который будет выступать в сезоне 2017/18 в Чемпионшипе.

Экс-наставник сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий стал главным тренером британского футбольного клуба "Халл Сити". Об этом говорится в Twitter команды.

����◾️ | We are delighted to confirm the appointment of Leonid Slutsky as our new Head Coach #WelcomeLeonid ���� �������� pic.twitter.com/3UxPRWxsl1 — Hull City (@HullCity) 9 июня 2017 г.

Сам 46-летний Леонид Слуцкий заявил, что очень рад стать главным тренером клуба. Он отметил, что очень надеется на возвращение команды в Английскую премьер-лигу. По его словам, он приступит к работе на следующей неделе, говорится на сайте "Халл Сити".

Ранее Леонид Слуцкий руководил такими клубами, как ФК "Москва" и "Крылья Советов". Настоящих успехов он добился, став тренером московского ЦСКА. С ним красно-синие трижды становились чемпионами России и дважды выигрывали Кубок страны. Кроме того, армейцы со Слуцким один раз взяли Суперкубок России. Также ЦСКА под руководством этого специалиста дважды выходил в плей-офф Лиги чемпионов. В 2010 году армейцы дошли до 1/4 финала главного клубного турнира Европы, что является наивысшим достижением для российских клубов в новом тысячелетии.

Также в 2015 году Слуцкий возглавил сборную России. С ним команда пробилась на чемпионат Европы-2016, однако на самом турнире выступила неудачно, проиграв в двух матчах из трех на групповом раунде. В итоге россияне вылетели с турнира на ранней стадии.

"Халл Сити" в прошедшем сезоне занял 18 место в АПЛ и вылетел в Чемпионшип – вторую пор силе лигу Англии.