Леонид Слуцкий возглавил "Халл Сити" из Великобритании

Экс-наставник сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий стал главным тренером британского футбольного клуба "Халл Сити". Об этом говорится в Twitter команды.

