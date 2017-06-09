В Москве в самом разгаре фестиваль "Времена и эпохи"

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Вся мировая история - прямо на улицах города. В Москве продолжается грандиозный фестиваль "Времена и эпохи" на десятках площадках по всему городу.

Чтобы воссоздать известные исторические события, в столицу приехали сотни реконструкторов из разных стран. На Новом Арбате сейчас идут средневековые бои. А в Мемориальном парке Первой мировой войны развернулся настоящий полигон. Там до мелочей воссоздали военные события начала прошлого века, передает "ТВ Центр".

Но основные события фестиваля "Времена и эпохи" развернутся на Тверской в эти выходные. И самые интересные, разумеется, 12 июня. В этот день на главной улице города пройдёт грандиозный праздник "День истории России". Гости увидят, как жили наши предки в разные времена.

В День России в музеях города пройдут бесплатные экскурсии. Праздник отметят и в столичных парках. Спортивный фестиваль пройдёт в "Сокольниках" - фанатов ждёт встреча с командой "Спартака". Можно будет взять автографы у любимых футболистов, а ещё увидеть трофей, который недавно завоевала команда в российской премьер-лиге.

Ну а завершится День России праздничным концертом на Красной площади, а затем ровно в десять вечера сотни разноцветных залпов озарят московское небо. Праздничный салют продлится 5 минут и лучше его наблюдать на центральных улицах столицы.