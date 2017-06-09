Оливер Стоун назвал актеров, которые смогли бы сыграть Путина в кино

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Оливер Стоун рассказал, что сыграть президента Путина в кино смогли бы Джереми Реннер или Леонардо Ди Каприо. Режиссер добавил, что российский лидер "мыслит как шахматный игрок", умен, физически развит и скромен.

Американский режиссер Оливер Стоун поделился впечатлениями о беседе с российским президентом Владимиром Путиным, которую он провел для своего нового документального фильма. Об этом сообщает газета New York Post.

По мнению Стоуна, сыграть Путина в кино смог бы Джереми Реннер или Леонардо Ди Каприо. Последний хорошо подошел бы на роль Ленина, добавил режиссер. Стоун отметил, что не отважился бы снять художественный фильм о Путине.

Режиссер также добавил, что увидел в Путине умного, физически сильного, скромного человека, мыслящего как шахматист.

"Он дал мне интервью, потому что хочет быть услышанным. К тому же мои вопросы были вызовом для него", - подчеркнул Стоун.

Документальный фильм Оливера Стоуна о Владимире Путине выйдет на телеканале Showtime с 12 по 15 июня. Этой кинолентой кинематографист хочет остановить ухудшение отношений между Москвой и Вашингтоном.

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