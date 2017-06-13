Голосование. Порошенко решится запретить церковь Московского патриархата?

Тема программы "Право голоса": "Украина: противостояние". Украинцы с "безвизом" устроили давку на границе с Польшей, пока Петр Порошенко запрещал ношение георгиевских лент, а полиция проверяла высказывания музыканта Олега Скрипки о создании гетто для русскоязычного населения. Следующим объектом нападок властей может стать церковь — в Верховной Раде собираются рассмотреть два законопроекта о запрете Украинской православной церкви. Порошенко решится запретить церковь Московского патриархата?