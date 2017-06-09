Захваченные в Великобритании заложники освобождены

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Заложники, которых в центре британского города Ньюкасл захватил неизвестный с ножом, освобождены. Сам злоумышленник арестован сотрудниками полиции.

Заложники, которые были захвачены мужчиной с ножом в центре британского Ньюкасл, освобождены. Об этом сообщает "Интерфакс". Среди них нет пострадавших.

Между тем, полиция арестовала злоумышленника и отвезла в участок. Оцепление вокруг центре по трудоустройству, где произошел инцидент, пока не снимается, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Великобритании в Ньюкасле мужчина, вооруженный ножом, взял в заложники несколько человек. Это произошло в центре занятости Job Centre Plus.

На место происшествия приехали сотрудники полиции и переговорщики. Район, где находится офис центра по трудоустройству, был перекрыт. Также закрыта ближайшая станция метро, эвакуировано студенческое общежитие.