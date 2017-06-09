Получение российских прав для работы на транспорте отменят для белорусов

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Для белорусов отменят требование об обязательном наличии российских водительских прав для работы на транспорте. Как сообщил посол России в Минске Александр Суриков, на ближайшем заседании Совета министров Союзного государства будет принят соответствующий временный акт. Изменения в закон Госдума примет в ходе осенней сессии.

Для белорусов отменят требование об обязательном наличии российских водительских прав для работы на транспорте. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на посла России в Минске Александра Сурикова.

"Пока договорились, что на ближайшем заседании Совета министров Союзного государства - пройдет в Санкт-Петербурге на следующей неделе - примут временный акт, исключающий обязательство иметь российские права для белорусов", - сказал он.

Дипломат отметил, что принятый в России нормативный акт, обязывающий иметь российские права для работы на транспорте, был выпущен поспешно.

"Не все учли, честно говоря, принимая закон. Думаю, Дума выйдет после летнего периода и будет принимать поправки", - отметил посол.