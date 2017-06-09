Из бизнес-центра эвакуируют людей из-за пожара у Киевского вокзала

Теги: пожар эвакуация Происшествие москва

Более 3,5 тысячи человек вывели из бизнес-центра из-за сильного задымления, вызванного пожаром на складах около Киевского вокзала. Специалисты проводят замеры воздуха на предмет превышения ПДК.

Обновление: пожар был ликвидирован в 14:42 по Москве

В Москве из бизнес-центра эвакуировали более 3,5 тысячи человек из-за пожара рядом с Киевским вокзалом, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы города.

Возгорание вызвало сильное задымление, передвижная лаборатория столичного ГУ МЧС проводит замеры воздуха на предмет превышения ПДК.

На площади Киевского вокзала, дом 7, горит двухэтажное складское помещение на площади 100 квадратных метров. В МЧС заявили о локализации пожара. На месте ЧП работают 78 пожарных и 24 единицы техники, в том числе пожарный поезд РЖД.