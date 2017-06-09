Леонид Кучук возглавил ФК "Ростов"

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Белорусский футбольный тренер Леонид Кучук возглавил футбольный клуб "Ростов". Договор подписан по схеме "1+1". На этом посту он сменил Курбана Бердыева, который теперь будет работать с казанским "Рубином".

Футбольный клуб "Ростов" подписал контракт с белорусским тренером Леонидом Кучуком. Соглашение рассчитано на один год с правом пролонгации еще на 12 месяцев, говорится на сайте ростовчан.

В России Кучук известен работой с такими клубами как московский "Локомотив" и краснодарская "Кубань". С железнодорожниками он в 2014 году вел борьбу за чемпионство, однако в итоге его команда заняла тогда только третье место. В 2015 году "Кубань" под руководством этого специалиста играла в финале Кубка России, однако в итоге проиграла его "Локомотиву" – 1:3.

Ранее ФК "Ростов" возглавлял Курбан Бердыев, с которым клуб занял второе место в чемпионате России в сезоне 2015/16, а в 2017 году дошел до 1/8 финала Лиги Европы. Теперь Бердыев станет тренеров казанского "Рубина", а "Ростов" также начали покидать лидеры команды.