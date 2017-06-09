Трамп обвинил Коми в разглашении секретной информации

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал выступление бывшего главы ФБР Джеймса Коми в Сенате. Американский лидер отметил, что несмотря на множество лживых заявлений со стороны Коми, он считает себя полностью оправданным. Кроме того, Трамп заявил о разглашении секретной информации экс-директором ФБР.

Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего директора ФБР Джеймса Коми в разглашении секретной информации. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

Despite so many false statements and lies, total and complete vindication...and WOW, Comey is a leaker! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 июня 2017 г.

"Несмотря на множество недостоверных заявлений и лжи, полное и абсолютное оправдание. И, ух ты, Коми раскрыл секретную информацию", - написал Трамп.

Бывший глава ФБР Джеймс Коми выступил накануне на слушаниях в Сенате США. Он заявил, что ничуть не сомневается в том, что Россия вмешивалась в американские выборы, но считает, что на результаты голосования это не повлияло. Кроме того, Коми считает посла России в США дипломатом, а не разведчиком.

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