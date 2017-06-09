Мужчина пытался переплыть Керченский пролив на бутылках

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Мужчина решил вплавь переплыть Керченский пролив в Крыму, для того чтобы попасть на материк. Он обвязал себя пластиковыми бутылками, чтобы удержаться на воде, однако смог проплыть только 1,5 километра.

Мужчина пытался вплавь пересечь Керченский пролив в Крыму для того, чтобы попасть на материк. Об этом сообщает "Русская планета".

Как отметили в пресс-службе крымского погрануправления ФСБ России, мужчина обвязал себя пластиковыми бутылками, чтобы удержаться на плаву, однако он смог проплыть только 1,5 километра. Затем его заметил экипаж лоцманского катера "Алмаз".

Свой поступок мужчина объяснил желанием "познать свои способности и, переплыв Керченский пролив, попасть на материк". При этом при себе у него не было никаких документов. Информацию о себе мужчина также не предоставил.