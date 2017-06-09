Лидеры ШОС подписали конвенцию о борьбе с экстремизмом
Теги: Политика терроризм шос экстремизм
На заседании Совета глав стран-членов ШОС участники подписали конвенцию по противодействию экстремизму и приняли заявление о совместном противодействии международному терроризму.
Лидеры стран-участниц ШОС подписали конвенцию о противодействии экстремизму, передает "МИР 24".
Кроме того, в рамках заседания было подписано заявление глав государств-членов ШОС о совместном противодействии международному терроризму.
На саммите также было принято решение о включении Индии и Пакистана в состав организации. В общей сложности в рамках саммита планируется подписание 11 документов.
Ранее Владимир Путин, выступая на заседании ШОС, рассказал о планах ИГ ("Исламское государство", организация запрещена в России) по дестабилизации юга страны.
Читайте также: