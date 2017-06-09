Лидеры ШОС подписали конвенцию о борьбе с экстремизмом

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На заседании Совета глав стран-членов ШОС участники подписали конвенцию по противодействию экстремизму и приняли заявление о совместном противодействии международному терроризму.

Лидеры стран-участниц ШОС подписали конвенцию о противодействии экстремизму, передает "МИР 24".

Кроме того, в рамках заседания было подписано заявление глав государств-членов ШОС о совместном противодействии международному терроризму.

На саммите также было принято решение о включении Индии и Пакистана в состав организации. В общей сложности в рамках саммита планируется подписание 11 документов.

Ранее Владимир Путин, выступая на заседании ШОС, рассказал о планах ИГ ("Исламское государство", организация запрещена в России) по дестабилизации юга страны.

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