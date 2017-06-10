Жириновский: Америка толкает Трампа на войну

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Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский – гость программы "Право знать!" на телеканале "ТВ Центр".

О ситуации на Ближнем Востоке

"Ближний Восток – самая горячая точка на планете Земля и такой будет ближайшие сто лет. Все конфликты в мире временные, а этот – вечный. Почему? Никогда арабы не отдадут Иерусалим евреям, а евреи – арабам. Раз Иерусалим – вечный город, значит, вечно будет вражда. Второе. Там есть нефть и газ. Когда они кончатся, напряженность будет немножко ниже. Сегодня же вся нефть и весь газ там – в Иране, Ираке, Саудовской Аравии, Катаре. Но самый страшный конфликт – религиозный, между суннитами и шиитами".

Кто будет доминировать на Ближнем Востоке?

"Как в любом коллективе каждый хочет быть начальником, а начальник уже есть. Так и на Ближнем Востоке. Турция уже господствовала. Теперь турки меньшая часть мусульманского мира. У Саудовской Аравии есть Мекка, Медина, нефть. Но населения не так уж много. В Египте 80 миллионов. Почему тогда он не должен доминировать? Но там светский режим. Тегеран хочет доминировать вообще над всем Ближним Востоком. Катар же находится в борьбе с Саудовской Аравией. Он не хочет быть ее батраком. Хлеб, вода – все же идет оттуда. Разве что деньги у Катара есть".

О терактах в Иране и роли Катара

"Иран славился своей безопасностью. Там мощное КГБ, это стражи исламской революции. И вдруг происходят эти теракты. Иран считает, что это Саудовская Аравия. А Катар зачем им нужен? Через Катар хотят заставить всех разорвать дипломатические отношения с Ираном. Создать прецедент. Кто виноват? Катар. Почему? Дружит с Ираном. Все должны прекратить дружбу с Ираном, готовиться к войне с ним, забрать оттуда своих дипломатов. Нам тяжелее всех сейчас. Встать на защиту Катара? Слишком маленькое государство. Хотя Катар уже обмолвился, что может нам отдать ту базу, которую занимают американцы".

Прогноз от Владимира Жириновского

"Впереди – война. Как она начнется? Трамп говорит, что Иран ему не нравится. Перевожу на бытовой язык: "Иран надо уничтожить". Кто подначивает его? Израиль. Израиль очень боялся Ирака. Саддам Хусейн платил 20 тысяч долларов за каждую ракету, выпущенную палестинцами по территории Израиля. Израиль его ненавидел. И что? Все, Ирака нет, Саддама Хусейна нет. Последнее, что раздражает Израиль – Иран. Это древняя вражда между персами и израильтянами. Израиль боится Ирана и непредсказуемости. Что будет, если Иран запустит ядерную бомбу? Это полностью уничтожит Израиль. Поэтому все силы Израиль бросил на то, чтобы через зятя сориентировать Трампа на разгром Ирана".

О Трампе

"Больше 200 лет президенты спокойно выполняли свои обязанности. Здесь же, впервые в истории США, еще до вступления в должность, был шквал такого антитрамповского давления, что он до сих пор ничего не может делать. Трамп не может руководить страной. Они президента своего не уважают! Они его избрали, но никто не подчиняется: ни суд, ни федеральная служба безопасности, ни спецслужбы. У него нет команды, он одинокий. Его Америка толкает на войну. Поэтому если он начнет войну на Ближнем Востоке – это для того, чтобы все-таки заставить американцев дать ему возможность управлять Америкой".

О Британии

"Британия – самая подлая и коварная из того, что есть в мировой политике. Они на островах господствовали. Разгромили испанцев, отобрали у них золото и Латинскую Америку. Но этого мало – захватили Африку, Индию. И когда они стали великой империей, мы для них были единственным соперником. Но Британская империя рушилась каждые полгода – год. И сейчас она рухнула. Увидите: Шотландия выйдет, и Уэльс, и Северная Ирландия. Через 30 лет будет только Лондон с пригородами".

О Германии и мигрантах

"Она перестала быть военной державой. Они помнят 1945 год, до сих пор кладут цветы в память советским солдатам. А их экономика – она искусственная, это все иностранные рабочие. Мигранты – из-за жадности, это дешевая рабочая сила. Их загнали в Европу, потому что немцы не хотят работать. У них турки уже 50 лет работают. Ни один немец не работает дворником, грузчиком, водителем, санитаром. Все эти низшие должности занимают только приезжие. Меркель не виновата – она идет на поводу у избирателей. Они говорят: а кто будет все это убирать, делать?"