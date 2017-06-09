Госдума продлила полномочия Набиуллиной на посту главы ЦБ

Теги: госдума центробанк Экономика набиуллина

Госдума продлила полномочия главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной на этом посту на пять лет. За решение проголосовали 360 депутатов. Против высказались пятеро. Еще один парламентарий воздержался.

Депутаты Госдумы проголосовали за продление полномочий главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной еще на пять лет. Об этом сообщает "Интерфакс".

Новый срок ее полномочий начнется 24 июня 2017 года.

За ее назначение проголосовало 360 депутатов, против - пять парламентариев. Еще один воздержался.

Кандидатуру Набиуллиной представил президент России Владимир Путин.

Набиуллина является председателем Банка России с 24 июня 2013 года.