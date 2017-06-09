15:25, 09 июня 2017

Собянин поздравил коллектив "ТВ Центра" с юбилеем

Теги:  Общество  собянин  юбилей  сми  москва  твц

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 20-летием коллектив "ТВ Центра". Глава города отметил объективность телеканала в освещении событий Москвы, России и мира.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с юбилеем коллектив телеканала "ТВ Центр". Сообщение было размещено на странице главы города в соцсети "ВКонтакте".

 

Ранее поздравления коллективу телеканала направили президент России Владимир Путин и глава правительства Дмитрий Медведев.  

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