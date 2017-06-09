Собянин поздравил коллектив "ТВ Центра" с юбилеем
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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 20-летием коллектив "ТВ Центра". Глава города отметил объективность телеканала в освещении событий Москвы, России и мира.
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с юбилеем коллектив телеканала "ТВ Центр". Сообщение было размещено на странице главы города в соцсети "ВКонтакте".
Ранее поздравления коллективу телеканала направили президент России Владимир Путин и глава правительства Дмитрий Медведев.
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