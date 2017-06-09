Московский вокзал в Петербурге эвакуировали из-за бесхозного предмета

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Из Московского вокзала в Санкт-Петербурге частично эвакуировали пассажиров из-за обнаруженного бесхозного предмета. Сотрудники полиции обследуют вокзальное помещение.

Сотрудники петербургской транспортной полиции обнаружили бесхозный предмет в одном из залов Московского вокзала, передает ТАСС со ссылкой на УТ МВД по СЗФО.

Было принято решение эвакуировать пассажиров из Мраморного зала. На месте работают экстренные службы, они осматривают здание вокзала.

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