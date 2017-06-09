Авиационный завод передал Минобороны партию "Терминаторов"

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Минобороны России досрочно получило партию военно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ. Неофициально их называют "Терминаторами". Поставку осуществил Улан-Удэнский авиационный завод в рамках исполнения долгосрочного государственного контракта.

Авиационный завод в Улан-Удэ (холдинг "Вертолеты России") досрочно передал Минобороны России новую партию транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ, передает РИА Новости. Военная техника успешно прошла испытания и была принята военным представительством и группой приемки Минобороны.

Вертолеты Ми-8АМТШ способны перевозить до 36 военнослужащих, до четырех тонн грузов внутри фюзеляжа или крупногабаритных грузов массой до четырех тонн на внешней подвеске. Техника адаптирована для использования очков ночного видения, что позволяет выполнять полеты в ночных условиях на малых и предельно-малых высотах, а также совершать взлеты и посадки с необозначенных площадок.

Неофициальное название "Терминатор" машина получила после авиасалона в Фарнборо в 1999 году, где она демонстрировалась в экспортной версии Ми-171Ш.

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