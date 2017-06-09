Юлию Хрущеву похоронят на Троекуровском кладбище

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Внучку первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева похоронят 13 июня на Троекуровском кладбище. Там же состоится прощание. Утром 8 июня Юлия Хрущева попала под колеса пригородной электрички.

Похороны внучки первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Юлии состоятся 13 июня на Троекуровском кладбище, сообщает ТАСС со ссылкой на зятя погибшей Игоря Макурина.

Он добавил, что в 14:00 в ритуальном зале Троекуровского кладбища состоится прощание.

8 июня около 9 часов утра Юлию Хрущеву смертельно травмировал поезд "Москва-Внуково" в районе станции "Солнечная" Киевского направления МЖД. 77-летняя женщина шла вдоль железнодорожных путей и не успела отреагировать на предупреждающие сигналы приближающегося поезда. По данному факту начата доследственная проверка.

Юлия Хрущева родилась в 1940 году в семье Леонида Хрущева, сына Никиты Хрущева от второго брака. В 1943 году Леонид Хрущев не вернулся с боевого задания, после этого Никита Хрущев удочерил Юлию.

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