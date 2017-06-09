"Тьфу на них!": Поклонская показала документы на квартиру в Донецке
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Наталья Поклонская опубликовала документы, которые подтверждают, что квартира в Донецке ей не принадлежит. Накануне депутат Госдумы направила запрос в генпрокуратуру, СКР и ФСБ с просьбой провести проверку организации Transparency International Russia, распространившую информацию о том, что у экс-прокурора есть незадекларированная собственность.
Депутат Госдумы России Наталья Поклонская на своей странице в Facebook опубликовала документы, подтверждающие, что квартира в Донецке, которую приписывали ей, принадлежит другому человеку.
Накануне депутат Госдумы направила запрос в генпрокуратуру, СКР и ФСБ с просьбой провести проверку Transparency International Russia. Это произошло после того, как организация опубликовала материал, который, по ее словам, "содержит провокационную и клеветническую информацию о ней".
До этого Поклонская предложила провести антикоррупционную проверку российского отделения Transparency International. Затем заместитель гендиректора организации Илья Шуманов сказал, что "хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору".
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