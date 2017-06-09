Судившегося с IKEA российского бизнесмена арестовали

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Суд арестовал российского бизнесмена Константина Пономарева, судившегося с IKEA, за долг около 10 миллиардов рублей. Ему инкриминируются мошенничество, заведомо ложный донос, ложные показания и уклонение от уплаты налогов. Пономарев будет находиться под стражей до 6 августа.

Суд арестовал российского бизнесмена Константина Пономарева, судившегося с IKEA. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на решение Пресненского суда Москвы.

"Суд постановил избрать в отношении Константина Пономарева меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок ареста установить до 6 августа", - постановила судья.

Пономареву инкриминируются мошенничество, заведомо ложный донос, ложные показания и уклонение от уплаты налогов. Арест связан с тяжбами бизнесмена с Кубаньэнерго, которой он якобы предоставлял генераторы во время энергоблокады Крыма, и IKEA.

Конфликт между Пономаревым и шведской компанией начался в 2006 году, когда IKEA завершила строительство двух торговых комплексов МЕГА в Санкт-Петербурге. Открытие комплексов оказалось под угрозой в связи с невозможностью их подключения к городским электросетям. После этого руководство компании приняло решение арендовать у ООО "ИСМ", принадлежащей Константину Пономареву, дизельные электростанции.

Против Пономарева по заявлению иностранной компании было возбуждено пять уголовных дел. Однако они были закрыты в связи с отсутствием состава преступления. В свою очередь юристы бизнесмена в конце августа 2016 года отсудили у "ИКЕА Мос" неустойку в связи с невыкупом дизельных генераторов в размере более 507 миллионов рублей.

В общей сложности бизнесмен выиграл у IKEA два судебных процесса и отсудил 9,8 миллиарда рублей. Однако позднее эти решения были отменены.

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