Два человека погибли при пожаре на складах у Киевского вокзала в Москве

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Тела двух человек обнаружены при разборе завалов после пожара на складских помещениях в районе Киевского вокзала в Москве. В данный момент специалисты проводят замеры воздуха на предмет превышения ПДК.

Жертвами пожара в складских помещениях в районе Киевского вокзала стали два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы столицы.

Тела жертв были обнаружены при разборе завалов после устранения возгорания.

Ранее в складском помещении на площади Киевского вокзала произошел пожар. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Пламя было полностью ликвидировано в 14:41 по московскому времени. Сейчас специалисты проводят замеры воздуха на предмет превышения ПДК.