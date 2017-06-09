Госдума лишила мандата депутата от "Единой России"

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Госдума лишила мандата Владимира Жутенкова. Депутат от фракции "Единая Россия" был избран по одномандатному округу в Брянской области.

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата от "Единой России" Владимира Жутенкова. Как отмечается в постановлении, принятом Госдумой, полномочия Жутенкова прекращены с 9 июня на основании его письменного заявления.

За досрочное прекращение его полномочий проголосовали все 395 депутатов, присутствовавших на заседании. Трансляция голосования велась на сайте нижней палаты парламента.

7 июня Госдума досрочно прекратила полномочия депутата от ЕР, известного российского теннисиста Марата Сафина по его заявлению.

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