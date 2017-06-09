Суд в Бельгии снял аресты с российской собственности по делу ЮКОСа

Теги: В мире суд бельгия юкос брюссель

Суд Брюсселя снял все аресты с имущества российских компаний в Бельгии по делу ЮКОСа. Ранее в июле 2014 года правоохранительные органы арестовали государственные активы России. Это произошло после того, как третейский суд в Гааге обязал нашу страну выплатить экс-акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов.

Суд Брюсселя снял все аресты с российской собственности в Бельгии по делу ЮКОСа. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу Международного центра правовой защиты Андрея Кондакова.

"Решением суда первой инстанции Брюсселя сняты все аресты российской собственности в Бельгии. Вся собственность России освобождена, а также освобождена собственность, арестованная по ошибке", - сказал Кондаков.

Ранее в июле 2014 года Бельгия арестовала государственные активы России. На следующий день примеру Брюсселя последовал Париж. Это произошло после того, как третейский суд в Гааге обязал Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов.

В апреле 2016 года Окружной суд Гааги отменил решение местного арбитража, пояснив, что дело не входит в его компетенцию. Осенью того же года апелляционный суд Парижа снял арест со средств на французских счетах российских компаний.

Читайте также:

В Кремле отказались комментировать решение КС по делу ЮКОСа

КС России назвал невозможным исполнение решения ЕСПЧ по делу ЮКОСа

Решение Конституционного суда по делу ЮКОСа будет оглашено 19 января

Минюст считает решение по иску акционеров ЮКОСа противоречащим конституции

Бывшему главе службы безопасности "ЮКОС" отказано в помиловании