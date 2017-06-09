Названа причина гибели внучки Никиты Хрущева
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Причиной гибели внучки Никиты Хрущева под колесами поезда стал несчастный случай. Следователи установили, что женщина не успела сойти с железнодорожных путей, когда услышала сигналы приближающегося "Аэроэкспресса".
Юлия Хрущева погибла в результате несчастного случая. Как установили следователи, 77-летняя внучка Никиты Хрущева шла по железнодорожным путям, когда услышала сигналы приближающегося на большой скорости "Аэроэкспресса". Она не успела сойти с путей.
"Основная версия - несчастный случай", - сообщила агентству ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Татьяна Морозова.
8 июня около 9 часов утра Юлию Хрущеву смертельно травмировал поезд "Москва-Внуково" в районе станции "Солнечная" Киевского направления МЖД. Внучку первого секретаря ЦК КПСС похоронят 13 июня на Троекуровском кладбище. Там же состоится прощание.
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