Названа причина гибели внучки Никиты Хрущева

Теги: скр электричка Происшествие москва смерть

Причиной гибели внучки Никиты Хрущева под колесами поезда стал несчастный случай. Следователи установили, что женщина не успела сойти с железнодорожных путей, когда услышала сигналы приближающегося "Аэроэкспресса".

Юлия Хрущева погибла в результате несчастного случая. Как установили следователи, 77-летняя внучка Никиты Хрущева шла по железнодорожным путям, когда услышала сигналы приближающегося на большой скорости "Аэроэкспресса". Она не успела сойти с путей.

"Основная версия - несчастный случай", - сообщила агентству ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Татьяна Морозова.

8 июня около 9 часов утра Юлию Хрущеву смертельно травмировал поезд "Москва-Внуково" в районе станции "Солнечная" Киевского направления МЖД. Внучку первого секретаря ЦК КПСС похоронят 13 июня на Троекуровском кладбище. Там же состоится прощание.

Читайте также:

Следователи предварительно установили обстоятельства гибели внучки Хрущева

Внучка Никиты Хрущева погибла под колесами электрички в Москве