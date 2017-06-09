Собянин поздравил коллектив телеканала "ТВ Центр" с 20-летием

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"ТВ Центр" в пятницу принимает поздравления: телеканалу исполнилось 20 лет. Все это время канал освещал многообразие духовной, интеллектуальной, социальной, научной, политической и финансово-экономической жизни страны. С юбилеем "ТВ Центр" поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. Он поблагодарил коллектив телеканала за объективное освещение информации о Москве, России и мире.

"ТВ Центр" 9 июня отмечает 20-летие. За это время из московского телеканала он дорос до федерального уровня. С юбилеем "ТВ Центр" поздравил Сергей Собянин. Мэр Москвы поблагодарил коллектив телеканала за труд, таланты и объективное освещение информации о столице, России и мире.

"Благодарю за высокий профессионализм, приумножение лучших традиций отечественного телевидения и большой вклад в освещение жизни и развития Москвы", - говорится в поздравлении Сергея Собянина.

Международную версию "ТВ Центра" принимают в странах СНГ, Балтии, Восточной и Западной Европы, Канады и США, а также на Ближнем востоке и в Северной Африке, охватывая аудиторию в 32 миллиона. И это не считая внутрироссийского зрителя, а это еще не менее 103 миллионов человек.

Телеканал - не только информационная служба. "ТВ Центр" - это хорошее кино, качественная документалистика и программное наполнение. От кулинарных передач и потребительских ток-шоу, где вам расскажут, почему не стоит покупать тот или иной продукт в магазине, до нешуточных страстей, которые кипят в студии Романа Бабаяна, где "Право голоса" имеет каждый.