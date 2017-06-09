Госдума приняла во втором чтении законопроект о реновации

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Госдума приняла во втором чтении поправки к законопроекту о реновации, предусматривающей снос ветхих пятиэтажек в столице. Согласно обновленной версии законопроекта, в программу войдут дома не выше девяти этажей, построенные по проектам 1957-1968 годов. Кроме того, жилье может попасть в этот список, если за это решение проголосовало 2/3 собственников.

Госдума России приняла во втором чтении поправки к законопроекту о реновации, которая предусматривает снос ветхих пятиэтажек в столице. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно обновленной версии законопроекта, в программу войдут дома не выше девяти этажей, построенные по проектам 1957-1968 годов. Кроме того, в этот список могут включить "многоквартирные дома первого периода индустриального домостроения, аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов многоквартирные дома".

Новые поправки также гласят, что дом может попасть в программу реновации, если за это решение проголосовало 2/3 собственников. Для выхода из этого списка достаточно согласия 1/3 плюс один голос жильцов.

Программа реновации в Москве стартовала весной. На смену ветхому и морально устаревшему жилью должно прийти новое, построенное по самым современным технологиям. С 15 мая в столице стартовало голосование за участие в программе. Под реновацию подпадут только те дома, за которые проголосуют большинство жильцов.

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