Минобороны: коалиция США пошла на сговор с террористами ИГ

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Вместо борьбы с террористами возглавляемая США коалиция идет на сговор с запрещенным в России "Исламским государством" и противодействует борьбе сирийских войск с террористами. Несмотря на это, завили в Минобороны России, российская разведка пресекает попытки боевиков покинуть Ракку через коридор на юге города.

Возглавляемая США коалиция беспрепятственно пропускает боевиков, выходящих из района Ракки, а не уничтожает их. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

"Коалиция, возглавляемая США, вместе с подконтрольным им "Союзом демократических сил", вступают в сговор с главарями "Исламского государства" (организация запрещена в России), которые без боя сдают занятые ими населенные пункты и направляются в те провинции, где активно действуют сирийские правительственные силы", - сказал командующий российской группировкой войск на территории Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин.

Кроме того, по его словам, авиация международной коалиции противодействует борьбе правительственных войск Сирии с террористами.

"Американцы абсолютно безосновательно выдвинули сирийской армии ультимативные требования не приближаться к позициям так называемой Новой сирийской армии. Свои действия они мотивируют абсурдными утверждениями, что правительственные войска создают угрозу для американских баз и лагерей по подготовке боевиков оппозиции на юге Сирии", - заявил генерал.

Несмотря на это, Россия при помощи средств разведки пресекает все попытки боевиков выйти из Ракки. "Имеющимися в распоряжении командования российской группировки войск в Сирии средствами разведки, все попытки выхода боевиков ИГИЛ через открытый на юге Ракки коридор своевременно вскрываются и пресекаются",- сказал Суровикин.

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