МОК включил 15 новых дисциплин в программу ОИ-2020

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На Олимпийских играх 2020 года появятся 15 новых дисциплин. Решение об этом было принято на внеочередном заседании исполкома МОК в Лозанне.

Международный олимпийский комитет включил 15 новых дисциплин в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. Об этом сообщается на сайте МОК. Решение об этом было принято на внеочередном заседании исполкома в Лозанне.

В частности, на играх в Японии появятся: смешанная эстафета 4х400 метров в легкой атлетике, мужские и женские соревнования по баскетболу в формате "3 на 3", мужские и женские соревнования фристайлистов в BMX, мужские и женские заезды в дисциплине "мэдисон" в велоспорте на треке, мужские и женские командные соревнования по фехтованию, смешанные командные соревнования по стрельбе из лука, дзюдо и триатлону, соревнования смешанных пар в настольном теннисе, а также три дисциплины по плаванию - 800 метров у мужчин, 1500 метров у женщин и смешанная эстафета 4х100 метров.

Также некоторые дисциплины в академической гребле, гребле на байдарках и каноэ, боксе, парусном спорте и стрельбе, в которых выступали только мужчины, станут женскими, а в тяжелой атлетике была исключена одна весовая категория в мужских соревнованиях.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.