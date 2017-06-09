Вестибюли трех станций московского метро закроют на выходные
В московском метро в субботу и воскресенье будут закрыты вестибюли трех станций в рамках программы благоустройства. Речь идет о станциях "Бибирево", "Спартак" и "Царицыно".
Вестибюли трех станций метро – "Бибирево", "Спартак" и "Царицыно" – закроют в субботу и воскресенье. Необходимые мероприятия там пройдут в рамках программы благоустройства, передает "Интерфакс".
Как сообщили агентству в пресс-службе подземки, с 22:00 пятницы для пассажиров будет закрыт южный вестибюль станции "Бибирево", с 00:00 субботы - южный вестибюль станции "Спартак", с 02:00 субботы - северный вестибюль станции "Царицыно". Их работа возобновится 12 июня в 05:30.
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