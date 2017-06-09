Генштаб: в Сирии "фактически остановлена" гражданская война

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В Сирии "фактически остановлена" гражданская война. Как заявили в российском Генштабе, это удалось сделать после того, как в Астане 4 мая подписали соглашение о создании зон деэскалации. В настоящее время в освобожденные города возвращается мирное население.

После создания зон деэскалации ситуация в Сирии кардинально улучшилась. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской, передает "Интерфакс".

"Фактически остановлена гражданская война в Сирии. Кроме того, ввод в действие меморандума позволил развернуть работу по восстановлению разрушенных войной населенных пунктов, не занятых террористическими организациями", - сказал он.

Рудской также сообщил, что мирные жители возвращаются в свои дома, в городах восстанавливается инфраструктура. За последний месяц в зону деэскалации были доставлены 14 гуманитарных конвоев.

Меморандум о создании четырех зон безопасности в Сирии был подписан в Астане представителями России, Ирана и Турции 4 мая.

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