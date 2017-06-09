В России произошел масштабный сбой в работе банковских карт

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В пятницу вечером сразу несколько российских банков столкнулись с проблемами проведения платежей по картам. Отмечается, что в настоящее время звонки от клиентов уже не поступают и все неполадки должны быть устранены.

Сразу несколько российских банков столкнулись с проблемами проведения платежей по картам в пятницу вечером. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Были зарегистрированы отказы при проведении операций по картам Сбербанка платежной системы MasterCard", - сообщили в колл-центре Сбербанка.

В свою очередь, в банке ВТБ24 отметили, что наблюдались проблемы с проведением платежей с использованием кассовых терминалов сразу нескольких организаций, а в колл-центре Альфа-банка заявили, что сбой был только в тех точках, где прием платежей осуществляется через Сбербанк.

Отмечается, что в настоящее время звонки от клиентов уже не поступают и все неполадки должны быть устранены.