Третье чтение законопроекта о реновации пройдет в Госдуме 14 июня

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Одно из важнейших событий дня - рассмотрение в Госдуме во втором чтении проекта закона о реновации. Уже известно, что третье чтение пройдет 14 июня. Обсуждение документа, предусматривающего снос ветхих пятиэтажных домов, проходило бурно, в том числе и в самой Госдуме, где на этой неделе прошли парламентские слушания по проекту этого закона. На них пригласили и мэра Москвы и москвичей, чьи дома попадают в программу.

Возле здания на Охотном ряду - противники и сторонники реновации. За ходом событий следил "ТВ Центр".

- Наш дом не попал в список, как только мы услышали об этом проекте закона, мы еще в апреле собрали подписи 14 домов нашего микрорайона и передали их во все инстанции от управы до администрации президента. Префектуру, мэрию и так далее.

- Ваше решение какое было?

- Мы категорически против!

Звучат и другие мнения: "Для нас самая последняя надежда, чтобы нас внесли в эти списки реновации, мы собираем подписи, составляем протоколы и ждем, чтобы скорее приняли этот закон, чтобы мы были в этих списках. У нас весь дом за".

В Госдуме, по крайней мере, этого созыва столь детального и открытого обсуждения законопроектов еще не было. Да еще и такого эмоционального.

"Поднимите, пожалуйста, руки те, кто живёт в домах, которые включены в проект, кто представляет этот проект. Чтобы нам понимать отсюда, как зал у нас представлен. Коллеги! Большинство зала тех, кто проживает в домах", - попросил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Если быть точнее, почти 300 человек. На их вопросы и отвечал мэр Москвы Сергей Собянин. Включая вопросы противников реновации. К примеру, почему дома нельзя просто отремонтировать?

"Это можно было бы сделать, в конце концов. Ничего бы в ближайшие 5 лет не произошло. И на наш век хватило бы. Писали бы отписки и говорили гражданам: "Да, давайте отремонтируем, да, ваше техническое состояние вашего дома прекрасное, пусть постоит". Можно было бы так принять решения. Вообще никаких проблем нет. Это было бы ложью, ложью перед москвичами. Вот ваш квартал стоит. Признали там 2 дома среди 50 аварийными. Подошло время, провели техническую экспертизу. 2 дома из 50! Залезли туда бульдозерами, выкорчевали эти дома и опять ничего не происходит. Потом следующие 2 дома, опять залезли бульдозерами и кранами туда. Представляете, какой дурдом был бы там. Вот это – катастрофа", - ответил Собянин.

"Через 10-15 лет вы будете жить в трущобах. При всех ваших замечательных ремонтах вокруг вас будут люди, которые приехали в Москву и сняли это жилье, потому что пожилые люди отдают свои квартиры детям и внукам, а дети и внуки в этих квартирах жить не хотят, они их сдают. Просто вы думаете о ремонте, а, если вы подумаете, что будет вокруг вас, вы ужаснетесь", - сказал депутат Петр Толстой.

При таком подходе Москва через 10 лет получила бы самый крупный фонд аварийного жилья в нашей стране. Город же предлагает поэтапную и проработанную программу. При этом окончательное слово за жителями, голосование стартовало 15 мая. 90% из тех, кто уже проголосовал - "За".

"Наш дом, расположенный по вышеуказанному адресу, относится к сталинскому кирпичному дому, построенному по индивидуальному проекту 1958 года. Однако наш дом включен в предварительный список для голосования по непонятным нам причинам", - возмутилась жительница дома 12 по Большой Филевской улице Елена Харченко.

"С самого начала я сказал, что вполне возможно у нас какие то допущены ошибки технические при включении этого перечня. Если более трети жителей проголосовало против, мы автоматически исключаем этот дом из проекта реновации и не собираемся к нему прикасаться. Живите спокойно в этом доме, никто его трогать не будет. Если у вас есть сомнения. Мы готовы помимо голосования еще индивидуально рассмотреть такие заявления и выявить, что действительно, техническое состояние дома неплохое и независимо ни от чего не включать такой дом в программу. Мы готовы на диалог, готовы рассмотреть любые заявления граждан по данному вопросу", - заявил Собянин.

Программа предельно открыта и максимально прозрачна. Мосгордума уже утвердила 12 гарантий жителям пятиэтажек. Однако даже после этого продолжаются спекуляции.

"В интернете появились объявления риелторов, что на месте моего дома продаются квартиры. То есть квартиры в новом доме продаются по моему адресу. Естественный вопрос: меня выселяют куда-то, а по моему адресу будут строить коммерческое жилье?" – сообщила Марина Стаценко.

"Я Вас очень прошу, не обращайте, пожалуйста, на эту дурь, которая изложена во всяких листовочках. Ну, совершенно очевидно, что это - провокации тех людей, которые хотят вас настроить против программы. Запугать вас, обмануть. Это очевидная глупость. Разбрасывают листовки, что вас через 20 дней куда-то выселят насильно, что Вас переселят в новую Москву или за 101-й километр. Очевидно, это недобросовестные люди. Это политиканы, которые пользуются ситуацией и ее раскачивают. Такого не может быть и не будет!" – ответил Собянин.

Каждым таким случаем займется прокуратура. Еще один актуальный вопрос - голоса так называемых молчунов. То есть тех, кто свое мнение не выразит. Их предлагают распределить пропорционально голосам уже проголосовавших жителей дома. Это покажет объективную картину.

"Просто давайте мы опустимся на землю. В многоквартирных домах все решения по управлению многоквартирными домами, в том числе ограничивающие права собственников квартир, принимаются большинством голосов, и мы от этого никуда не уйдем", - заявил зампредседателя правительства Дмитрий Козак.

Внимание спикера привлекали, как могли. На плакатах конкретные адреса, вопросы, но вот посыл Евгении Юрчук -противницы реновации - Вячеслава Володина заинтересовал больше всего.

"Пожалуйста, передайте микрофон, там девушка все время поднимает плакат, где написано "Ложь", - попросил Володин.

"Износ нашего дома - 38%. Пятиэтажная кирпичка. 80% людей, о которых мы сегодня говорим, по данной программе реновации с удовольствием уедут. Пожалуйста, отсортируйте людей, отсегментируйте. Те люди, которые ходят на митинги, это не отбросы общества, это интеллектуальное общество, которое заработало деньги, купили квартиры, сделали в них ремонты, организовали себе собственное гнездо", - сказала Юрчук.

"Евгения, почему вы считаете, что те, кто против, это интеллектуалы, а те, кто за, это отбросы. Мне кажется, вы неправы это - раз. Здесь тоже представлены и десятки и сотни тысяч. Поэтому мы не должны с вами брать и решать проблемы одних за счет ущемления прав других. Не должны останавливать программу потому, что у вас все хорошо. Не думая о них", - ответил Володин.

Дискуссия получилась напряженной. Сторонники реновации молчать не стали. "Мы за отсюда переехать. Вот этот блок, который справа сидит, я понимаю, что у них дома возведены по индивидуальному проекту. Конечно, вы у нас интеллектуалы, а мы быдло, которое живет в четырех…", - возмутилась Светлана Евстратова.

"Коллеги, видите, Евгения! Посеешь ветер - пожнешь бурю", - сказал Володин.

"Это мой ответ правому блоку, который против!" – ответила ему Евстратова.

"Хватит, коллеги, у нас нет ни правых, не левых. У нас есть проблема, которую нужно решать", - призвал председатель Госдумы.

Запретных тем не было. Останутся ли в своих районах? Сколько квадратных метров получат? Как улучшить жилищные условия - в программу ведь попадают и общежития, и коммуналки, жильцам которых дадут отдельные квартиры. Рассказали и о том, каким будет новое жилье.

"Сегодня ваши квартиры, переведя на автомобильный язык, "Запорожцы", а вам предлагают "Мерседес". Что это такое? И они спорят: не надо "Мерседес", останусь в "Запорожце". "Запорожец" у вас, он маленький, удобный, компактный, вы привыкли. Но он "Запорожец". В таких квартирах уже никто не живет", - уверен председатель ЛДПР Владимир Жириновский.

"Надо строить новые дома, которые простоят 80-120 лет. Это должны быть качественно иные дома. Они должны иметь надежность высокую, комфортность соответствующую и обязательно уберечь все, что связано с инфраструктурой", - заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Ну, а эти, кадры, пожалуй, говорят лучше любых слов. Даже после завершения парламентских слушаний Сергей Собянин продолжает отвечать на вопросы москвичей, еще раз подчеркивая - власть открыта для диалога.

В этом и есть суть законотворческого процесса - услышать разные позиции и выработать оптимальное решение. Рабочая группа рассмотрела почти 200 поправок, учла мнение экспертов и пожелания тех, кого программа реновации затронет в первую очередь - жителей пятиэтажек. Сегодня Дума во втором чтении законопроект одобрила. Впереди третье - окончательное чтение.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр", "В Центре Событий".

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