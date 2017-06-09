Стоун: Путин мыслит как шахматист и находится в отличной форме

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12 июня на американском канале Showtime выйдет в эфир новый сериал Оливера Стоуна под названием "Интервью с Путиным". Западная пресса, получившая доступ к первым двум сериям, явно под впечатлением. Сам же Стоун назвал свой фильм попыткой не допустить ухудшения отношений между США и Россией. Автор также подчеркнул, что Владимир Путин мыслит как шахматист и находится в отличной спортивной форме. По мнению Стоуна, президент дал интервью, потому что хочет, чтобы его услышали.

Если телевизионный рейтинг переводить в рекламные деньги, то NBC определенно в долгу у Владимира Путина. Только в прямом эфире интервью с ним посмотрели более шести миллионов американцев. Больший интерес у них вызывают только спортивные передачи. Но из записанных 19 минут эксклюзивного общения с российским президентом Мегин Келли собрала лишь 11, и это с учетом авторских вставок. У самого влиятельного человека планеты, по признанию самой же американской прессы, журналистку интересовало только одно. Главная тема - вмешательство России в наши выборы, передает "ТВ Центр".

Из 12 подготовленных вопросов, 10 так или иначе касались Трампа и его воображаемых СМИ связях с Россией. Но, почему же тогда в эфир вышла только половина интервью? Вот, что в результате цензуры обычный американец так и не услышал о вмешательстве в выборы.

"Никто никогда не предъявил мне никаких прямых доказательств. Когда мы говорили с президентом Обамой на этот счет, я увидел, что и он засомневался. Я, во всяком случае, так увидел", - сказал Путин.

Президент также высказался и об американской избирательной системе.

"За кандидата может проголосовать большее количество выборщиков, за которым стоит меньшее количество избирателей. И такие случаи в истории Соединенных Штатов бывают. Правда?", - отметил Путин.

Но если все это не показали американским зрителям, то получается, что они вообще никогда не слышали, что на самом деле говорит Путин. The Los Angeles Times пишет, что хоть журналистка и выложилась на полную, ничего нового не узнала. Но, ей это и не было нужно. В прайм-тайме NBC – самого "антитрамповского" телеканала она решает другую задачу.

"Цель – это свергнуть президента США, используя фактор ненависти к Путину и такую связь, вымышленную, между двумя президентами. То есть, Россия и Путин играют небывалую роль сейчас в американской политике. Здесь уже не до журналистской этики, реальных новостей", - сказал президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

Мегин Келли называют "бульдогом" американской журналистики. В российского президента она и в правду попыталась вцепиться одними теми же вопросами, которые пресса назвала поверхностными. Как мантра звучали: Трамп, выборы, хакеры, Россия. Но это больше было похоже на список, в котором надо было проставить все галочки. Оливер Стоун, подготовивший фильм "Интервью с Путиным" работу журналистки оценил так: "не подготовилась и была похоже на пулемет". Происходящее в США Путин еще в мае охарактеризовал как "политическая шизофрения". В здравии американского истеблишмента пришлось усомниться и в этот раз.

На фильм "Интервью с Путиным" Оливер Стоун потратил два года. Пожалуй, дольше у него занял только проект "Нерассказанная история США", с беспристрастным взглядом на новейшую историю своей страны. Документальный цикл, обвинительного характера о холодной войне и ее причинах, о решении сбросить атомную бомбу на Японию и других ключевых моментах XX века, в Америке вызвал резкую критику. Стоуна заподозрили в непатриотизме, на что он отвечал, что не хочет жить на фальшивой истории. Заработавший в Голливуде три Оскара, он уже давно забросил художественный жанр. Фильмы об 11 сентября, Эдварде Сноудене, войне во Вьетнаме или о лидерах Латинской Америки. Таких он снял более десятка и это всегда поиск правды. И конечно, не всегда удобной.

Фильм о российском лидере не стал исключением. Трейлеры четырех часовых серий опубликованы в сети. Журналистам дали посмотреть два больших отрывка. Под впечатлением от увиденного Bloomberg в своем заголовке называет российского лидера "мачо". Что неудивительно. В фильме президент играет в хоккей. Занимается на тренажерах и водит машину. Шутку президента, о том, что у него не бывает неудачных дней, поскольку он не женщина, Fox News и The Washington Times находит сексистскими. Но когда речь заходит о серьезных вещах, не до юмора. Глубокому и вдумчивому режиссеру, ветерану вьетнамской войны не до внутриполитических игр. Пока демократы пытаются свалить Трампа, и ради этого готовы втянуть Россию в глобальный конфликт, Стоун задается вопросом, а к чему вообще это может привести.

Стоун: В "горячей" войне с США, кто будет победителем?

Путин: Я думаю, что никто бы не пережил.

Еще не успев досмотреть фильм до конца, журналисты обвиняют Стоуна в пропаганде и заискивании перед российским лидером. Кто-то внимательно изучает и комментирует мимику президента, теряя в этой полемике весь смысл повествования.

"Понять Путина. Задача была показать американскому обывателю, что это человек, который не желает Америке зла, который стремится к налаживанию нормальных отношений, взаимовыгодных отношений. И вся вот эта кампания, которая ведется против него – это чисто для внутреннего потребления", - подчеркнул Лозанский.

Стоун: Есть ли шанс на перезагрузку отношений между Россией и США?

Путин: Надежда всегда есть. Пока нас не понесут в белых тапках на кладбище.

Стоун: О! Это так по-русски.

Комментируя "Интервью Путина" Hollywood Reporter пишет, что зритель не узнает его как человека, но получит представление об устройстве его картины мира. Фрагменты которой для американского зрителя наверняка станут неожиданными. Как например отношение к сенатору Маккейну, знаменитому антироссийской риторикой.

"На самом деле он для меня даже немного симпатичен. Да, да, да, я не шучу сейчас. Он симпатичен мне своим патриотизмом. И, своей последовательностью в защите интересов своей страны. Люди с такими убеждениями, как сенатор, о котором вы упомянули, они живут еще в старом мире. И не хотят взглянуть в будущее. Не хотят понять, как быстро меняется мир. Не видят реальных угроз и не могут переступить через свое прошлое", - сказал Путин.

Пытаясь разобраться в отношениях между нашим странами Стоун, конечно, спрашивает и о вмешательстве в американские выборы, но этим не ограничивается, в отличие от коллег. Точек соприкосновения гораздо больше, это и расширяющееся НАТО, введение санкций, скрывающийся в России Эдвард Сноуден. Чтобы понять Путина-президента режиссер задает тему жизни и смерти.

Путин: У нас знаете, как говорят в народе? У нас говорят так: "кому суждено быть повешенному, тот не утонет".

Стоун: А какая ваша судьба? Есть идеи на этот счет?

Путин: Одному Господу известны наши судьбы.

А судьба фильма уже известна наверняка. Учитывая общие настроения прессы, он явно будет подвергнут острой критике. Хотя бы потому, что как заметили авторы журнала Variety "бросает вызов представлениям американцев о самих себе".

Александр Огородников, "В центре событий", "ТВ Центр".