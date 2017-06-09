Более 40 предполагаемых членов ИГ арестованы в Иране после теракта

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В Иране арестовали 41 человека по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство". У предполагаемых членов ИГ изъяли документы и вооружение, включая так называемые "пояса смертника", а также автомобиль с оружием.

В Иране арестовали 41 человека по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (организация запрещена в России). Об этом сообщает "Интерфакс".

Аресты прошли в Тегеране, а также в провинциях Керманшах, Курдистан и Западный Азербайджан. Они были совершены в результате рейдов, которые провели по всей стране после двойного теракта в Тегеране. У предполагаемых членов ИГ изъяли документы и вооружение, включая так называемые "пояса смертника", а также автомобиль с оружием.

Утром 7 июня группа вооруженных людей ворвалась в комплекс зданий парламента Ирана, устроив стрельбу из автоматов Калашникова. Практически одновременно другая группа террористов напала на мавзолей имама Хомейни, расположенный в пригороде Тегерана.

По последним данным, число жертв терактов достигло 17 человек, более 50 получили ранения.

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