Сбербанк устранил технический сбой с картами

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Технический сбой в Сбербанке затронул менее 10% операций по картам. На текущий момент все системы финансовой организации работают в штатном режиме.

Технический сбой в Сбербанке продлился 40 минут. Он затронул менее 10% операций с картами. В настоящее время все системы работают в штатном режиме. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе банка.

Сложности с обслуживанием возникли только у тех клиентов Сбербанка, которые пытались совершить операции в устройствах сторонних банков, а также у клиентов сторонних банков в устройствах Сбербанка.

В пятницу вечером сразу несколько российских банков столкнулись с проблемами проведения платежей по картам. Отмечается, что в настоящее время звонки от клиентов уже не поступают и все неполадки должны быть устранены.

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