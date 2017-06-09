Пентагон отметил "полезную роль" России в Сирии

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В Минобороны США с позитивом оценивают роль России в Сирии. По словам официального представителя Пентагона Джеффа Дэвиса, американские военные не раз обращались к нашей стране с просьбой "донести сообщение" до сирийского правительства и поддерживающих его формирований.

В Пентагоне позитивно оценивают роль России в Сирии и рассчитывают, что наша страна и дальше будет доносить до своих союзников позицию Вашингтона. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны США Джефф Дэвис.

"Россия сыграла очень полезную роль, и, думаю, та успокоенность, которую мы видим, во многом достигнута благодаря их усилиям", - приводит слова Дэвиса РИА Новости.

Кроме того, он отметил, что США не контактируют с сирийским правительством и формированиями, которые его поддерживают. По словам Дэвиса, американские военные не раз обращались к России с просьбой "донести сообщение" и надеются на продолжение данных контактов.