В Москве установят камеры с функцией "распознавание портрета"
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Власти Москвы усилят меры безопасности при организации празднования Дня России 12 июня, в том числе установят камеры наблюдения с возможностью распознавания лиц. Об этом заявил руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.
В Москве будут усилены меры безопасности при организации празднования Дня России 12 июня, передает "Интерфакс".
По словам главы столичного департамента региональной безопасности Владимира Черникова, впервые будут использоваться видеокамеры с функцией идентификации личности.
Он пояснил, что такая система предусматривает функцию "распознавание портрета". "Видеокамеры будут располагаться по секторам и обеспечивать стопроцентный охват участников акций", - сказал глава департамента.
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