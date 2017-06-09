В Москве установят камеры с функцией "распознавание портрета"

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Власти Москвы усилят меры безопасности при организации празднования Дня России 12 июня, в том числе установят камеры наблюдения с возможностью распознавания лиц. Об этом заявил руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.