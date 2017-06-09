Норвежский террорист Брейвик официально сменил имя

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Норвежский террорист Андерс Брейвик официально сменил имя и фамилию. Теперь его зовут Фьотольф Хансен. Адвокат осужденного отметил, что он не располагает информацией о том, почему массовый убийца принял такое решение.

Норвежский массовый убийца Андерс Брейвик, который в настоящее время отбывает наказание в тюрьме, официально сменил имя и фамилию. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на газету "Верденс ганг".

Теперь его имя звучит как Фьотольф Хансен. Адвокат осужденного отметил, что он не располагает информацией о том, почему массовый убийца принял такое решение.

22 июля 2011 года норвежский террорист и националист Андерc Брейвик устроил взрыв в правительственном квартале, а затем расстрелял участников молодежного лагеря правящей Норвежской рабочей партии на острове Утейя. В результате терактов погибли 77 человек и 151 получили ранения.

Брейвик сознался в совершении терактов, однако отказался признать свою вину. Он был признан вменяемым, виновным и приговорен к 21 году тюрьмы с возможностью неограниченного продления срока.