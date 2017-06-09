Сборная России по футболу сыграла вничью с Чили перед КК-2017

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Товарищеский матч между сборными России и Чили завершился со счетом 1:1. В составе россиян отличился защитник Виктор Васин. Эта встреча стала последней для нашей команды в рамках подготовки к Кубку конфедераций по футболу.

Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Чили в последнем товарищеском матче перед Кубком конфедераций 2017 года, передает TVC.ru. Игра проходила на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве.

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 56-й минуте в составе чилийцев отличился Маурисио Исла. Ответный мяч у россиян на 67-й минуте забил Виктор Васин.

Кубок конфедераций по футболу пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Наша сборная на групповом этапе турнира встретится с командами Новой Зеландии (18 июня), Португалии (21 июня) и Мексики (24 июня).

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