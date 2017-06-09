Жертвами двойного теракта в Ираке стали 34 человека

Теги: Теракт ирак жертвы иг

В Ираке произошел двойной теракт. Сначала террористка-смертница взорвала себя на базаре в городе Масаюб к югу от Багдада. Почти в это же время прогремел взрыв на автобусной остановке в городе Кербела. В результате двух атак погибли 34 человека.

В Ираке произошел двойной теракт. В результате трагедии погибли 34 человека, передает Reuters. Медики опасаются, что число жертв теракта может возрасти.

Сначала террористка-смертница взорвала себя в самом центре толпы на базаре в городе Масаюб к югу от Багдада. Одновременно с этим прогремел взрыв на автобусной остановке в городе Кербела.

Ответственность за оба нападения взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (деятельность организации запрещена в России).

Утром 7 июня группа вооруженных людей ворвалась в комплекс зданий парламента Ирана, устроив стрельбу из автоматов Калашникова. Практически одновременно другая группа террористов напала на мавзолей имама Хомейни, расположенный в пригороде Тегерана. По последним данным, число жертв терактов достигло 17 человек, более 50 получили ранения.

Читайте также:

В Сети появилось видео нападения террористов на парламент Ирана

Charlie Hebdo обезглавил Терезу Мэй в карикатуре о теракте в Лондоне