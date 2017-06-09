Итоги саммита ШОС: борьба с террором и расширение организации

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ШОС существенно повысила свой политический и экономический статус на глобальной арене. В Астане состоялось подписание исторического документа о присоединении к организации Индии и Пакистана. Значение этого события сложно переоценить. В своем новом составе организация становится ключевой структурой в Евразии.

Площадка саммита ШОС – "Дворец независимости" - конструкция и футуристическая, и традиционная одновременно. Эти стены из стекла и металла имитируют остов казахской юрты. И как нельзя лучше подходят для встречи в Астане. За ходом саммита следил телеканал "ТВ Центр".

Шанхайская организация сотрудничества принимает в свой состав новых членов и начинает новую жизнь, но сохраняет при этом достижения прошлого. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приветствует высоких гостей. С Владимиром Путиным даже успевает что-то обсудить. Общаться продолжают и во время совместного фотографирования.

За столом переговоров – речь о главных вызовах. И это, прежде всего, замечает Путин, терроризм. В странах ШОС действуют ячейки запрещенного в России "Исламского государства". Боевики готовят новые атаки - в Центральной Азии и на юге России. Одной региональной антитеррористической структуры здесь недостаточно. Нужно, подчеркивает российский лидер, объединиться всем миром. И вот с этим - проблемы.

"Мы видим, что происходит в Сирии, вообще на Ближнем востоке, в Ираке, Афганистане. Нужно сказать, что внутриполитическая ситуация в США не способствует тому, чтобы работа в международном формате выходила на конструктивный, системный уровень. Мы знаем, мы видим, что США сейчас призывают своих союзников по НАТО возобновить активное участие в Афганистане. Уговаривают европейцев. На последней сессии НАТО так и было, мы с вами об этом знаем. Судя по всему, далеко не все члены НАТО, европейцы, хотят втягиваться в эту работу. Поэтому считаем важным возобновить работу контактной группы ШОС - Афганистан, которая была приостановлена в 2009 году", - сказал Путин.

Работать активнее следует и на экономическом фронте. Здесь уверены: ШОС – идеальная площадка для реализации масштабных многосторонних проектов.

"Следует подумать о подписании меморандума о сотрудничестве ШОС и ЕврАзЭС. Перспективность сопряжения различных интеграционных процессов подтвердил и прошедший в мае в Пекине форум "Один пояс - один путь". Убежден, если мы будем стремиться объединить возможности ШОС, ЕврАзЭС, китайской инициативы "Шелкового пути" - это позволить продвинуться в сторону формирования большого евразийского партнерства от Атлантики до Тихого океана", - выразил уверенность глава российского государства.

Предложение от главы КНР Си Цзиньпина - разрушить торговые барьеры. И создать на территории стран ШОС свободное экономическое пространство. Но это в будущем, а сейчас – другое историческое событие. В члены организации официально принимают Индию и Пакистан. Формируется своего рода евразийская "Большая восьмерка".

Оба государства – в их стремлении присоединиться к ШОС – Россия поддерживала с самого начала, говорит Путин. Поддерживает и другие страны на том же пути. Впрочем, сначала, считает Путин, нужно все же разобраться с тем, что есть. Помочь Индии и Пакистану встроиться в систему организации. На встрече с премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом Владимир Путин поздравляет коллегу с новыми возможностями, которые дает членство в ШОС. И отмечает: Исламабад – важный партнер для Москвы.

"Наши отношения развиваются, причем по очень многим направлениям. Чуть-чуть подрос даже товарооборот на пару процентов. Но, конечно, наши возможности гораздо больше того, что мы имеем на сегодняшний день. Рад возможности обсудить все эти направления сотрудничества с вами", - заявил Путин.

Флагманский двусторонний проект – строительство газопровода "Север-Юг" из Карачи в Лахор. Обсуждаются поставки из России сжиженного газа, а также прокладка морского трубопровода из Ирана через Пакистан и в Индию. Всего же на саммите подписано сразу 11 документов. В том числе конвенция по противодействию экстремизму, заявление о совместной борьбе с террором. И, конечно, Астанинская декларация.

А вечером Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия ЭКСПО-2017. На выставку свои технологические новинки привезли 115 государств. В российском павильоне президенту рассказали о крупнейших достижениях отечественной энергетики.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр", Астана.

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