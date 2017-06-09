Генштаб России: коалиция США мешает разгрому ИГ в Сирии

Теги: сирия сша минобороны генштаб Сирийский конфликт россия военный

После создания зон деэскалации на территории Сирии ситуация в этой стране кардинально изменилась в лучшую сторону. Гражданская война фактически остановлена. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления российского Генштаба Сергей Рудской. За этот же период значительные потери понесли террористы, однако их окончательному разгрому мешают действия возглавляемой США коалиции.

Результаты деятельности российского центра по примирению сторон в Сирии всегда выражаются в конкретных цифрах. Благодаря его работе к соглашению о прекращении огня присоединились почти 1600 населенных пунктов и 219 отрядов вооруженной оппозиции. Во многом на ситуацию повлияло и подписание в Астане Меморандума о создании зон деэскалации, передает "ТВ Центр".

"Фактически остановлена гражданская война в Сирии. Кроме того, ввод в действие Меморандума позволил развернуть работу по восстановлению разрушенных войной населенных пунктов, не занятых террористическими организациями", - заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской.

В освобожденные населенные пункты возвращаются его жители. Власти восстанавливают инфраструктуру городов. Возобновлены гуманитарные поставки продовольствия от международных организаций. Благодаря этому цены на продукты снизились в два раза. Почти 170 гуманитарных акций организовала Россия. Наши военные проводят разминирование местности и обучают этому сирийских саперов. Центр по применению сторон ведет активную дипломатию на местном уровне. Без потерь среди мирного населения была проведена операция по выводу из пригородов Дамаска и Хомса в общей сложности почти десяти тысяч боевиков. При этом, как отмечают в нашем Минобороны, коалиция, возглавляемая США, не только не достигла видимых результатов в Сирии, но даже мешает мирному процессу.

"Коалиция наносит удары по сирийским войскам. Беспрепятственно выпускает боевиков ИГ ("Исламское государство", деятельность организации запрещена на территории России) из районов окружения, усиливая группировки террористов в районах Пальмиры и Дейр-эз-Зора. Хочется задать вопрос, зачем они это делают и какие реальные цели преследуют", - сказал Рудской.

Несмотря на это, правительственные войска и отряды народного ополчения стремительно развивают наступление на северо-востоке провинции Алеппо, в районе Пальмиры и на юге страны. Только за месяц при поддержке наших ВКС им удалось освободить от боевиков 109 населенных пунктов. Темпы продвижения Сирийской арабской армии увеличились до влсьми километров в сутки.

"На северо-востоке провинции Алеппо стремительно развивается наступление вдоль западного берега реки Евфрат. Подразделения сирийских вооруженных сил и отряды народного ополчения выбили боевиков ИГ из таких крупных городов, как Маскана, Рамтан, Шатна и вплотную приблизились к городу Эт-Табка. Под контроль взят аэродром Джира, имеющий стратегическое значение", - отметил командующий российской группировкой войск на территории САР Сергей Суровикин.

В ходе наступления правительственным войскам удалось установить контроль над сирийско-иорданской границей. Успехи были бы невозможны без поддержки ВКС России. Только за последний месяц они совершили почти 1300 боевых вылетов, уничтожив более трех тысяч объектов террористов.

Александр Огородников. "ТВ Центр".

Читайте также:

Генштаб: в Сирии "фактически остановлена" гражданская война

Минобороны: коалиция США пошла на сговор с террористами ИГ

Путин рассказал об обнадеживающих факторах в Сирии

Шойгу и де Мистура заявили о сокращении уровня насилия в Сирии

Коалиция США нанесла очередной авиаудар по Сирии