Собянин развеял опасения москвичей о включении в программу реновации

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Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект о реновации жилья, предусматривающий снос пятиэтажек и других старых домов в Москве. К первоначальному тексту документа поступило 138 поправок от правительства и депутатов всех фракций. 90% замечаний были приняты частично или полностью. В новом варианте проекта учтены интересы жителей коммунальных квартир и владельцев нежилых помещений.

Ко второму чтению законопроект "О реновации" дошел в принципиально новом виде, передает "ТВ Центр". Пробелов не осталось. Все спорные моменты урегулировали. Утром мэр Москвы на своей официальной странице в "ВКонтакте" развеял главные опасения противников реновации.

"Многие москвичи высказывают опасение, что их дома, которые не входят сегодня в перечень, попадут туда вопреки их желанию. Чтобы снять эти опасения, возможно включить в проект федерального закона поправку, ограничивающую вхождение домов в программу реновации с момента вступления закона в силу", - обратился к горожанам Сергей Собянин.

Все детали позже уточнил единоросс Пётр Толстой. Он автор этой важной поправки.

"В поправке дословно будет говориться о том, что окончательный перечень должен быть определен до подписания закона президентом. Войти в программу реновации смогут только те дома, жители которых большинством голосов проголосуют за. Никаких новых списков, никаких новых домов фигурировать в нем не будет", - заявил зампредседателя Госдумы Петр Толстой.

"Норма, предложенная Петром Олеговичем Толстым - это как раз решение вопроса, исходя из запросов москвичей подвести такую черту. Но эта черта не навечно. Если жителям понравится программа, если они увидят, что она привлекательна, надо будет запускать процедуру слушаний, обсуждений и дальше вносить поправки для того, чтобы расширить эту возможность", - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Эта и другие гарантии - результат деятельности рабочей группы. Организовали ее после беспрецедентных по масштабу парламентских слушаний. На Охотный ряд пригласили жителей пятиэтажек. Как сторонников, так - и что важно - противников реновации. На их вопросы отвечал Сергей Собянин. После была кропотливая работа, но результат того стоил. Жители коммуналок, чьи дома войдут в программу реновации, получат отдельные квартиры. Владельцы нежилых помещений могут рассчитывать на предварительное, равноценное возмещение. Наконец, заключительная поправка ответила на вопрос, кто же первым переедет в новые квартиры.

"При определении очередности сноса домов будет учитываться техническое состояние того или иного дома, то есть степень изношенности. То есть сначала будут сноситься дома, которые имеют высокую степень изношенности, а поскольку программа рассчитана на 15-20 лет, очередность будет в соответствии с этим", - заявил первый зампредседателя ГД Иван Мельников.

До конца голосования о включении домов в программу реновации осталось меньше недели. Оно завершится 15 июня. Депутаты законопроект во втором чтении одобрили. Парламентский процесс выходит на финишную прямую.

Столь детального и тщательного обсуждения законопроектов в Госдуме еще не было. Парламентарии рассмотрели все поправки, учли мнения экспертов и, конечно, пожелания тех, кого программа реновации затронет в первую очередь - жителей пятиэтажек. Впереди - третье и окончательное чтение. Оно запланировано на 14 июня.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр", Москва.

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