Собянин вручил госнаграды жителям Москвы

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Сергей Собянин вручил государственные награды и награды Москвы жителям столицы. Приветствуя лауреатов, мэр сказал, что они представляют самые разные профессии, но всех их объединяет любовь к своей стране, городу, а также таланты, которые они реализуют на благо столице.

Церемония вручения государственных наград прошла в московской мэрии. Там собрались новые кавалеры орденов и медалей, обладатели почётных званий, а также лауреаты московских знаков отличия, передает "ТВ Центр".

Пожалуй, самые тёплые аплодисменты заслужили супруги Александр и Елена Фастофщук, удостоенные ордена "Родительская слава". В их семье воспитываются 11 детей. Среди награждённых были работники медицины и образования, деятели науки и культуры, строители и рабочие.

Приветствуя лауреатов, Сергей Собянин сказал, что они представляют самые разные профессии, но всех их объединяет любовь к своей стране, городу, а также таланты, которые они реализуют на благо столице. Отметив, что среди награждённых есть немало работников промышленности, мэр подчеркнул, что эта сфера деятельности в Москве успешно развивается.

"Последние годы мы видим такой ренессанс промышленности. Воссоздаются старые предприятия, реконструируются, создаются новые. Создаются технопарки, технополисы. Правительство Москвы оказывает всемерную поддержку и льготы для того, чтобы сохранить рабочие места в промышленности и получить новые высокотехнологичные производства. Я поздравляю с наступающим праздником, с днём России. Желаю нашей стране, её гражданам процветания. А вас поздравляю с заслуженными наградами", - сказал Собянин.

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